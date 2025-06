KÄTŠ MUUSIKAMAAILMAS Räppar AG ja tema kontserdi tellija vahel puhkes tüli: küsimus on rahas

Reedel ilmus sotsiaalmeediasse postitus, kus heideti räppar AG-le ette, et muusik ei pea kinni kokkulepetest. Postituse teinud noormees nimega Karl Erik väitis, et räppar on talle võlgu. «Hetkel olen andnud olukorrale ametliku käigu, kuna isik on mind ähvardanud ja laimanud. Korraldaja ise algsetest kokkulepetest kinni ei pidanud,» ütleb muusik AG.