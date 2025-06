Nõmme turult koos lapsega koju jalutanud naine sattus täbarasse olukorda: autojuhi hoolimatus oli täitsa uskumatu

Naine ütleb, et tee ääres oli suur veeloik, millest polnud võimalik mööduda ei kõnniteel ega ka korraks sõiduteele astudes. «Kurvist tulid autod suurel kiirusel ja tee ületamine oli selgelt ohtlik. Ootasin, et oleks ohutum hetk liikuda, kuid just sel hetkel jõudis esimene auto juba mu kõrvale. Teise auto juhile jõudsin veel kätega märku anda, et palun aeglustada – ma ei jõua eest ära joosta. Kahjuks ei võtnud juht seda kuulda ega reageerinud kuidagi. Ka pärast juhtunut ei peatanud kumbki autot,» kirjeldab ta aset leidnud olukorda.