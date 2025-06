GÄNGSTERI PARADIIS Suure rahahunnikuga sotsiaalmeedias poseerinud Albaania narkodiileril lubatakse Ühendkuningriigis edasi elada

2015. aastal narkokuritegude eest 11-aastase vanglakaristuse saanud 33-aastane Olsi Beheluli sai teada, et riigist teda välja ei saadeta. Inglismaal alates üheksandast eluaastast elavale Albaania kodanikule sai saatuslikuks kaheksa kilogrammi heroiini. Briti tabloidleht The Sun kirjutab, et mees mängis narkoahelas keskset rolli.

Beheluli väitis, et tegu oli sugulase rahaga ning foto on tehtud Albaanias, kuid uurijad sobitasid pildil oleva iseloomuliku tapeedi ja mööbli pildiga majast, mida mees varem üüris. Samuti hoiustas ta 24 000 naela pangakontol ja väitis politseile, et see on jalgpalli maailmameistrivõistluste kihlveovõit.