Silver Laas 20 aastat kestnud suhtest: tore on see, et sa saad inimesega koos muutuda

Üks tema varasemaid teadlikke valikuid oli loobumine muusikalist, et lõpetada gümnaasium. Aastatega on üha olulisemaks muutunud kindel elurütm ja laste heaolu. «Ma olen vahepeal saanud kahe lapse isaks ja laste peale mõtlemine on ka tihti asi, mis aitab neid valikut teha.»

Kui nooruses võis uljalt sukelduda igasse seiklusesse, siis nüüd enam mitte. «Pea ees läbi seina hullu panna ei saa, peab mõtlema tagajärgedele. See on võib-olla täiskasvanulikum minus.»

Silveri ligi 20 aastat kestnud suhe abikaasa Anniga on ajaga arenenud ja muutunud koos nendega endiga. Pikaajalise kooselu ühtset retsepti ta ei usu, küll aga jagab, mis on aidanud. «20 aasta jooksul on tore see, et sa saad inimesega koos muutuda. Kindlasti oleme mõlemad erinevad sellest, mis me olime kaks aastat tagasi. Aga ega siin mingisugust võluvitsa ole. Tuleb kuulata ja tuleb aru saada ja teha mõistlikult mõlemal pool kompromisse.»

Saatejuht Kristiina Kraus viitas Trafficu omaaegsele hitile «Meie laul» ja uuris, kas ka Silveril ja Annil on oma lugu, mis neid ühendab. «Meil... kunagi oli hea. Ma olen mõelnud, et üks lugu on Billy Joeli «She’s Always a Woman», mida oleme pidanud natuke meie lauluks.»