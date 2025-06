ESIMENE BEEBIKLÕPS Näitlejad Sander Rebane ja Karolin Jürise said lapsevanemateks: väike Maru saadab oma tervitused

Aprilli algul paljastas näitleja Karolin Jürise ajakirja Anne & Stiil intervjuus, et nad ootavad elukaaslase Sander Rebasega perelisa. «Emaks saamine on kahtlemata see üks roll, mis aitab puhastuda ja minna edasi, minu jaoks on see juhtunud õigel ajal õiges kohas,» rääkis ta toona intervjuus.