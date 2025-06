VIDEOINTERVJUU Grete Paia oma suvisest graafikust ja plaanidest: kogu aeg on midagi väga erilist juhtumas

No tavaliselt standardis on niimoodi, et kui see nädalavahetus on ära olnud, siis pühapäeval üritame täiesti välja magada. Pühapäev on jah selline päev, kui napilt paar sõna vahetame. Netflix on teema ja siis terve päev «woldime» süüa. See on kõige parem taastumine siiani. Ma arutan absoluutselt iga teemat Joonataniga. Ka mu Instagrami asjad, mis ma teen, videod, kuidas mingeid asju lahendada… Ta on selles mõttes igas aspektis mu elus nii olulisel kohal ka tööalaselt, et võiks isegi teda oma mänedžeriks või assistendiks kutsuda. Õnneks on mul ikkagi oma set-up’iga ka suvel päris palju esinemisi, selline suurem ongi laupäeval juba, Kose jaanituli. Ja ma teen koos Josh Jayga [Jorma-Jan Erik], meil on selline vahva duo. Jorma on viimase aasta jooksul kõik mu vanad lood nii-öelda ümber produnud või uue kuue, uue vormi andnud neile. Mulle endale väga meeldib see kava tervikuna, missuguseks see on saanud. Siiamaani oleme väga palju positiivset tagasisidet samuti publikult saanud. Seal on väikeste vimkadega kõik need lood.