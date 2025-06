JÄLK JA OHTLIK BISNESS! «Ärivaistuga» noored tekitavad politseile muret: pooleldi lutsutatud või prügikasti visatud pulgakommi ju suhu ei pista

«Pooleldi ära lutsutatud ja seejärel tänavale visatud või prügikasti poetatud pulgakommi ei taha suure tõenäosusega mitte keegi oma suhu pista ja edasi süüa. Aga võhivõõra kasutatud ja tatist tupsu on noored nõus endale huule alla panema ning ka kellegi tühjaks tõmmatud veibist viimaseid mahve tegema?!»

Kirjeldatud olukord ei ole politsei sõnul mitte ainult jälk ja ebahügieeniline, vaid ka muret tekitav ja ohtlik.

«Lapseohtu noored kraabivad oma viimase taskuraha kokku ja ostavad heas usus endale sellise veibi. Kauaks seda mõistagi ei jätku ning probleemid noorte vahel saavad alguse. Ostja on mõistagi tige, et sai viimaste sentide eest endale veibi, millest heal juhul paar tossavat mahvi õnnestus saada. On olnud ka sõnalisi ning ka füüsilisi konflikte selliste ostjate-kauplejate vahel. Teisalt on olnud ka juhtumeid, kus prügikastist või kellegi käest saadud kasutatud mokatubakale on antud niinimetatud uus elu, kui seda teab mis vedelikega värskendatud on ja siis niisamuti euro või kahe eest eakaaslastele edasi müüdud on.»

«Ühelt poolt on murekohaks, et lapsed selliseid asju üldse tarvitavad, kuid veelgi suurem mure on see, et lapsed reaalselt panevad endale huule alla kellegi teise ära kasutatud tatise tupsu või tõmbavad niisamuti kellegi teise ära kasutatud kärssavat veipi.»