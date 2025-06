Politsei andis möödunud laupäeval, 14. juunil Facebooki grupis «Politsei otsib» teada, et Ihastes asuvast Tartu hooldekodust on kaduma läinud vanem naisterahvas.

Tartu piirkonnavanem Siim Linnard sõnas, et nemad said teate kella 16 ajal, kui hooldekodu personal andis teada, et 75-aastane naine oli asutusest lahkunud ilma midagi ütlemata. Hooldekodu personal edastas ka naise isikukirjelduse ning selle, mis tal asutusest lahkudes seljas oli. See kõik on info, mis aitab otsijatel linnapildis kadunud inimest teistest eristada.