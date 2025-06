Kui suure trahvi raadiohääl kaela sai, ei soostunud ta konkreetselt avaldama. Ta märkis, et sai küll miinimumtrahvi, ent sellegipoolest oli see korralik summa.

«Nemad ei ole süüdi, ikka ise olen, et niimoodi kiirustan... Ma arvan, et see trahv mõjub mulle ja paneb mõtlema, vähemalt praegu,» tunnistas ta. «Esimese hooga ei lähe kiirustama. Trahviühikud on läinud päris suureks ja kui sul on ikkagi kiirus üle, saad päris korralikult,» nentis ta. «Kuidagi peab seda kiiruse ületamist maha tooma ja trahvid ongi suured. Dubais oleks selle eest kordades rohkem saanud. Tasub olla mõistlik ja arvestada kiirusega. Minul ka – oleksin mõni minut hiljaks jäänud, nüüd jäin 20 minutit.»