«Rooside sõda» on populaarne telesaade, mis põhineb rahvusvaheliselt tuntud formaadil Family Feud. Tegemist on lõbusa ja tempoka mälumänguga, kus kaks võistkonda – tavaliselt koosnevad need sõpradest, pereliikmetest või kuulsustest – püüavad ära arvata kõige levinumaid vastuseid küsitlustes osalenud inimeste arvamustele.​ Populaarse telemängu «Rooside sõda» viimases saates kõlas küsimus, mis tõi ekraanidele hulga lõbusaid ja ootamatuid vastuseid. Saatejuht Kristjan Jõekalda tegi aga eriti ootamatu kommentaari Eesti president Alar Karise kohta. Saates oli üheks küsimuseks: «Nimeta tuntud eestlane, kellel on habe.» Üllatuslikult tõusis nimekirja tippu Eesti Vabariigi president Alar Karis, keda mainisid vastajatest lausa 27 inimest.

Saatejuht ei jätnud võimalust kasutamata, et lisada oma humoorikas kommentaar. Kuuldes, et just president Karis pälvis esikoha, muigas ta: «Presidendil on kolmepäevane joodikuhabe.» Jõekalda sõnavõtt vallandas stuudios naerupahvaka ning kinnitas taas, miks «Rooside sõda» on Eesti televaatajate seas sedavõrd menukas. Kuigi saalis naerdi, ajas Jõekalda kommentaar nii mõnelgi harja punaseks.