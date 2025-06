Liis ja Lauri on koos elanud juba 20 aastat ning neil on kolm kaunist last. 25. mail, päikselisel ja tuulevaiksel õhtupoolikul, nad ka abiellusid.

See äärmiselt omanäoline laulatus jäi seejuures silma ka paljudele tartlastele, kes kaunist õhtutaevast jälgisid – nimelt pandi Liis ja Lauri paari kuumaõhupallil.

Idee taoliseks laulatuseks tuli tegelikult ühel varahommikul, mil Liis tööle sõitis.

«Oli väga mõnus karge, udu laius üle põldude. Üldse varahommikud on mu lemmikud, sest siis on nii puhas, vaikne ja ideaalne valgus. Sõites oma koduküla poole, nägin kõrgumas kahte kuumaõhupalli, see tundus nii ülev ja ilus,» meenutab värske abielunaine.

Kuna Lauriga sai koos elatud 20 aastat, mõtles naine, et on aeg olla ka seaduslikult tema abikaasa. Kuid nii-öelda traditsiooniline pulmapidu ei tundunud üldse see, mida paar soovis.

Traditsiooniline pulmapidu polnud see, mida Liis ja Lauri soovisid. Foto: Erakogu

«Nagu ma ikka, olen keevaline ja ei meeldi tavapärasus, ei meeldi suur rahvamass ja tavalised pulmamängud, siis mõte tuli pähe, et laseks endid paari panna maa ja taeva vahel. Vältimaks ka seda, et keegi saaks hüüda kuskilt, et ta pole nõus meie liiduga,» naljatleb Liis.