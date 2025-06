GALERII Uus Viimsi restoran avas uksed suvise avapeoga

JAHU TTW Bistro restorani kontseptsiooni lõid kolm tõelist toidu- ja joogifänni: Vadim Pärn, kes on üks JAHU restoranide loojatest, Kristina Suursoo, kes on populaarse veinipoe Time to Wine asutajaliige, ning Alex Artjuhhin, kes toob Viimsi restorani värske Peipsi kala ning on loonud e-kalapoe Paadivennad.