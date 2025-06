MUINASJUTULISED KAADRID «Mul on mees, kes võtab mu lausa kaks korda naiseks!» Birgit ja Indrek Sarrap tähistasid pulma-aastapäeva erilisel moel

Armastatud muusikutest paar Indrek ja Birgit Sarrap on juba kümme aastat abielus. 15. märtsil täitus neil see ilus verstapost, mida nad algselt tähistasid soojade tunnete ja päikese all Tais, samas paigas, kus kümme aastat tagasi abielutõotused antigi.