ARMSAD KLÕPSUD Helle-Moonika ja Mart Helme tähistasid 30. pulma-aastapäeva: oli see vast sõit!

«Meie jaoks on 30 aastat kui üks päev ja üks päev kui 30 aastat!» nendib Helle-Moonika ühismeediasse tehtud postituses. «See üks oli täpselt sama tore kui kõik need 30 korda 365 päeva. Ehk et – oli see vast sõit! Kui tsiteerida klassikuid!»

Tähtsat päeva tähistati nii kolleegidega kui ka omavahel õhtustades. «Abiellusime Moskvas saatkonnas nii, et meie külalisteks ja pidulisteks olid saatkonnatöötajad ja kolleegid. 30. aastapäeva tähistasime taas kolleegidega, seekord riigikogus EKRE fraktsioonis. Õhtul tähistasime pisut ka omavahel, Rotermanni kvartalis restoranis Bruxx,» avaldab ta.

«Hiljem adusime, et ka see oli märgiline – Belgia toidu restoran viitas ilmselgelt sellele, et pulmareisil käisime Brüsselis, mis tookord oli küll totaalselt teistsugune kui praegu... Aga ikkagi, valikut me seekord üldse selle järgi ei teinud, alles pärast jõudis kohale, et no muidugi, sellepärast me täiesti juhuslikult selle koha valisimegi, et kõik oleks täiuslik. Kõik on nii nagu peab. 30 aastat. Ja täna ka.»

Mõned aastad tagasi pulma-aastapäeval nentis Moonika pika abielu saladusest rääkides, et selleks on suhtlemine.

«Rääkida, rääkida, rääkida,» nentis ta toona ja lisas, et ühte kindlat armastuse retsepti ei ole ja see on ka ajas muutuv. «Meil ei ole selliseid vaikuseminuteid just palju. Me tajume, et kui pärast millegi ütlemist jääb teine vaikseks, siis saab kohe küsida – et mis nüüd siis on. Kõige hullem on see, kui inimesed ei räägi ega aruta omavahel, vaid tõmbuvad endasse. Siis hakatakse lahku kasvama.»