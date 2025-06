Räppar villemdrillem omandas bakalaureusekraadi mõneti üllataval erialal: suur tükk minu elust on läbi saanud

«Ma alles harjun sellega. Mul on rohkem aega, energiat ja ressursse panna muusika tegemisse. Seda pole tegelikult saanud kunagi oma karjääri jooksul teha,» nentis ta, pidades silmas, et on keskendunud muusika kõrvalt õpingutele.

Saatejuhi küsimusele, kas muusik pühendub edasipidi siiski räpikunstile või saab teda näha sisearhitektuuri valdkonnas, vastas ta: «Kindlasti ei saa sellele teisele ka kindlalt ei öelda, aga praegu tahaksin rohkem sukelduda muusikamaailma. Nüüd on võimalus käia välismaal, nii et ei pea jahtima nädalavahetusi, kus on vaja tööd teha või koolivaheaegasid, mida pole väga palju. Et saaks tutvuda uute muusikaskeenedega ja käia ning teha mujal muusikat.»