Mida arvavad inimesed Balti riikidest? Venelaste armastajad serblased kriitikat tagasi ei hoia

Kohe esimesena paistab silma kasutaja kommentaar, kes ütleb ausalt, et tema hoiab seda teemat kommenteerides suu kinni, sest ta ei taha, et korduks sama stsenaarium, mis inimesega, kelle kommentaari või konto Reddit kustutas. Küll aga ta lisas, et ta hääletab nende kommentaaride poolt, mis on Balti riikide osas isegi natuke negatiivsed.