ELU 25 Juku-Kalle Raid: SUUR GALERII! Moskvas «välisagendiks» kuulutatud Artemi Troitski sai 70 ning kirjeldab, miks ta Moskvast Eestisse tuli

Tjoma on rääkinud ka hirmust, mis on vene ühiskonna ainus toimiv mehhanism: "Vene ühiskond on hirmu all olnud kogu aeg. Mõnikord on seda hirmu pisut vähem, teinekord rohkem, aga praegu on seda hirmu suisa maksimaalselt. Pimedus on laskunud Venemaa kohale sellisel määral, mida ma ei mäleta isegi Brežnevi ajast. Selle pimeduse peamine koostisosa ongi hirm. Inimesed kardavad koledal kombel ja mõnikord nad isegi ei adu, mida nad kardavad. Võib-olla nad kardavad proosalisi asju, nagu töökoha kaotus või et neid ründavad tänaval bandiidid, aga kõik need hirmud on omavahel seotud. Tulemusena viib hirm selleni, et inimestel tekivad täielik apaatia ja halvatus. Pole liialdus öelda, et Venemaa rahvas asub praegu poolhalvatud olekus."