ULTIMAATUM Ghana joodikute ühing nõuab valitsuselt alkoholi hindade langetamist ja ähvardab suurte protestidega

Ghana joodikute ühing (ingl Ghana Drunkards Association) on andnud valitsusele kolm nädalat aega, et alandada riigis alkohoolsete jookide hindu, vastasel juhul ähvardavad nad korraldada üle kogu riigi suure meeleavalduse. Seltsi liikmete arvuks on teatavasti 16,65 miljonit, vahendab Nigerian Tribune.