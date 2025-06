Karlos Kolgi tapnud Marek Madisoo kaitsja: ta on terane, viisakas ja hea suhtleja, aga vahel siiski ärritub

«Kui teil mingi mure on, alati helistage. Töötelefon on ikka enam-vähem alati lahti,» ütles Marek Madisoo kaitsja vandeadvokaat Alar Neiland videosilla teel istungit kuulavale Madisoole 17. juunil veel enne, kui kohtunik Merle Parts tõkendiga seonduvat otsust kuulutama tuli. Samuti ütles Neiland Madisoole, et kohtupraktikas tuleb ka ette, et inimese üle peetakse kolm aastat kohut. «Selle peale me ei saa suurt midagi vaielda. Menetlus on praegu tiksunud normaalse aja vältel.»