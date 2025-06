«Ärge mingil juhul valige Unisendi, te ei saa oma pakki kätte!» Mitmed kliendid on Leedu ettevõtte Unisendi kaudu saadetud pakki oodanud nädalaid. Ehkki sotsiaalmeedia on pungil kaebustest ettevõtte kohta, siis tarbijakaitsesse on laekunud üksikud pöördumised. «Soovime siiralt vabandada kõikide klientide ees, kelle saadetiste kättesaamine on viibinud,» kommenteerib ettevõtte esindaja.