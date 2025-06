FOTOD JA VIDEO Blogija Mari-Leen Albers sõi õhtusööki huvitava kaaslasega: ta on siin nagu koduloom, mitte mingi metsik kuri kiskja

Eksperdid siiski manitsevad inimesi metsloomade toitmisega ettevaatlik olema. Kuigi rebane võib tunduda taltsas ja ohutu, on tegu siiski metsiku loomaga, kellele liigne inimesega harjumine võib tulevikus kahjulik olla – nii loomale endale kui ka inimestele.



Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson sõnab, et metsloomale on kõige parem talle loomuomase elu elamine. Ka asulasse sattunud rebane peaks inimesest eemale hoidma ning looma toita ei tasu.



«Ehkki lühiajaliselt võib näiteks rebasele toidu pakkumine tekitada inimeses hea tunde, tuleb arvestada, et pikemas plaanis vähendab see looma hakkamasaamist looduses. Lisaks võib ühe inimese juuresolekuga harjunud metsloom tekitada teistes inimestes meelehärmi või põhjustada lausa probleeme. Metsloomadega levivad ka parasiidid ja haigused, mis võivad ohustada nii inimesi kui ka koduloomi. Metsloomade, näiteks rebaste, inimeste lähedusse kolimise põhjuseks ongi enamasti lihtsasti kättesaadav toit. Seetõttu tuleb biojäätmeid hoiustada kinniselt kompostrites või kinnistes kompostkastides,» lisab ta.



Ka Eesti Jahimeeste Selts soovitab metsloomi mitte toita: «Inimese ja metslooma vahel on tekkinud side. Rebase poolt siis inimest ära kasutatav side, metsloom ei pea ise väga palju toidu hankimiseks vaeva nägema, saab toidupoolise kerge vaevaga inimese käest kätte. EJS poolt oleme alati rõhutanud, et metsloomi ei tohi mitte mingil juhul toita, seda nii tahtlikult, kui tahtmatu tegevusega. Metsloomale tekitav sõltuvussuhe toidu kaudu, vähendab metslooma inimpelglikust ja tema loomuomaseid instinkte. Inimene võib ju tunda teatud heaolutunnet antud tegevuses ja samuti võib metslooma nägemine tekitada ka siirast rõõmu, kuid pikemas perspektiivis teeb ta antud tegevusega hoopis „karuteene“ loomale endale. Kui loom on harjunud inimese käest süüa saama ja pole harjunud ise toitu hankima, siis mingil hetkel võib juhtuda, et see kes teda toidab pole saarel ja kui loom ise ei suuda endale toitu hankida, siis jääb näljast piinlema. Samuti peab alati meeles pidama, et metsloom on käitumiselt ettearvamatu. Õnneks oleme küll marutaudi vaba riik, siis sellegi poolest kannavad metsloomad mitmeid haigusi, mis kanduvad edasi ka koduloomadele.»