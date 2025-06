VIDEO Armastatud koomikud taas üheskoos! Avandi ja Sepp tõttavad appi Eesti puhtamaks muutmisel

Märt Avandi ja Ott Sepa duo on rahvale tuntud telesarjast «Tujurikkuja». Eesti ühiskonda pilati läbi huumori aastaid ja nüüd on näitlejate duo tagasi, et rikastada Eesti Pakendiringluse kampaaniat huumoriga.

Kampaania eesmärgiks on juhtida tähelepanu sellele, et pakendite sorteerimine ei ole keeruline ning iga kogumiskonteinerisse viidud pakend on samm lähemale puhtamale Eestile.

Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann sõnab, et inimeste tähelepanu köidab huumor ja meelelahutus ning olgem ausad – ka jäätmete liigiti kogumine kodustes tingimustes võiks ju olla meeldiv tegevus. «See on hea võimalus sellist teemat lõbusalt kommunikeerida. Rõõm on ka tõdeda, et viimastel aastatel on jäätmete liigiti kogumine olnud kasvutrendis ja antud kampaaniaga loodame seda kasvatada veelgi.»

Tabasco juhi Indrek Viiderfeldi sõnul tekkis idee kaasata Avandi ja Sepp siis, kui kontseptsioon ja reklaamiideed olid paigas ning hakati koos režissöör Kaaren Kaeraga arutama, kes võiks rolle täita. «Kaaren, kelle tuntumad tööd on «Malev» ja «Tujurikkuja», uskus, et just nemad suudavad kanda meie loo huumorit ja karakterit – ning mõte sellest, et see armastatud tandem üle hulga aastate taas reklaamis üles astub, tundus kohe töötavat.»

«Loomulikult õnnitlused ka Eesti meistrile BC Kalev/Cramole, kelle vormisärki klipis kasutasime,» lisas Viiderfeld.

Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Üle Eesti on paigaldatud rohkem kui 3500 pakendikogumise konteinerit. Infot pakendite sorteerimise kohta ja konteinerite asukohad leiab veebilehelt: pakendiringlus.ee