Koit Toome meenutab Mikk Targot: sellest kuuldes on mul hea meel, et hakkasime pärast pikka pausi uuesti suhtlema

«Mul on ikkagi väga hea meel, et me saime viimasel ajal uuesti suhtlema hakata. Sest see on ikkagi väga kurb et ta meie seast lahkunud on,» ütles Toome.

Mullu rääkis Targo Code One'i hitist «Vikerkaar», kui see sai endale uue kuue oma heli näol: «See 95. aasta sound (heli - toim.) oli nii spetsiifiline, et tegelikult laulud on seda väärt, et neid natukene tuua tänapäeva. Laulud on nagu lapsed. Võtsin 12 laulu ette. Rivistasin üles ja ütlesin, et kuulge, nüüd vahetame teil riided seljast ära ja saadame teid maailma,» selgitas Targo loo ümbertegemist Ringvaatele. «Lugu ei ole üldse selles, et vanast ei taha midagi kuulda. Nii nagu ka kogumikalbumiga «Muinaslugu sinilinnust» – me võtsime vanad asjad ette ja tegime uued versioonid. See ei tähenda, et see vana kaoks kuskile ära. Ta kindlasti jääb ja jääb pikaks ajaks inimestele meelde. Just see vana versioon inimestele kindlasti väga meeldib ja nad on selle küljes kinni. Aga me astume edasi.»