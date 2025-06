Naisterahvas sattus tänaval käperdaja ohvriks: sellised teod ei ole kunagi süütu nali!

Tütar olevat kõndinud umbes kell 21.20 mööda Kadriorus asuvat Vesivärava tänavat. Äkitselt märkas ta, et keegi on tema selja taga.

«Kallid naised ja kõik, kes hoolivad turvalisest linnaruumist – palun olge valvsad. Kas kellelgi on sama juhtunud? Kas noormees fotol on tuttav?» uurib ta mitmetes ühismeedia gruppides ja lisab: «Meil kõigil peab olema õigus liikuda tänavatel vabalt ja turvaliselt, ilma hirmu ja ahistamiseta. Sellised teod (mööda minnes teiste kehaosade näppimine) ei ole kunagi süütu «nali» – need on vägivalla vormid, mida ükski neiu või naine ei peaks taluma.»