«Oleme eelmise nädala puudused kõrvaldanud.» Pärnu lasteaedade toidu kohta pole kriitika vaibunud, ent positiivset tagasisidet tuleb vähehaaval

Eelmisel nädalal lahvatas Pärnus pahameeletorm lasteaedades pakutava toidu üle, sest pärast uue toitlustaja kaasamist esines puudujääke nii koguse, kvaliteedi kui transpordi puhul. Mis on muutunud? Loodud on nii avalik pöördumine kui ka Facebooki grupp kogemuste jagamiseks. Toitlustaja sõnul on eelmise nädala puudused kõrvaldatud ning positiivset tagasisidet tuleb rohkem, kuid kriitika pole kaugeltki vaibunud ega kõigi lastevanemate suunurgad ülespoole liikunud.