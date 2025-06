Tartlane võrdleb hindu oma kodulinna turul ja pealinna keskturul: Tartu hea mõte on käia Tallinnas turul!

Tartu turg: hinnavõrdluste puhul on oluline küsida, kas toode jõuab tootjalt otse tarbijani

«Kas kauba pakkujad Tallinnas on eestimaised või toovad mujalt kaupa sisse? See teeb ka hinnale päris suure vahe sisse. Kui on importkaup, mida tuuakse sisse suurte kogustena ja mida müüvad edasi kauplejad, siis see on soodsam. Tootjate enda kasvatatud ja müüdud toodete hind võibki olla kõrgem,» ütleb ta. Ingver selgitab, et väiketootjate kulud on suuremad ja palju tõstab hinda toiduainete käibemaks, mis on väga kõrge. «Eesti tootjatele ei ole tehtud ka erisusi. Hind oleneb puhtalt sellest, kust on tooraine pärit. Kõrgem hind ei tähenda, et kaupleja saab suurt kasumit,» selgitab turuhoone esindaja.