Taskuhäälingusaade «Salajutud» annab oma Instagramis teada, et sügisel võetakse ette reis Austraaliasse, et korraldada sealsele publikule kolm vestlusõhtut. «Me ei jõua ära oodata, millal saame teid kallistada, naerutada ja rääkida kõik need lood, mida ei tohiks, aga ikkagi räägime,» ütlevad podcast'i juhid Mallukas ja Kristina Pärtelpoeg.