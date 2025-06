FOTO Justin Timberlake nautis Jõelähtmel rikaste pallimängu

EGCC Golfiklubi jagas rõõmusõnumit oma Facebooki kontol, kirjutades vahva pealkirja inglise keeles: «We've got sunshine in our pocket and Justin Timberlake on our turf. Can't stop this feeling!» (Meil on päikesepaiste taskus ja Justin Timberlake meie murul. Ei saa seda tunnet peatada.) Klubi viitas selle pealkirjaga laulja menuloole «Can't Stop the Feeling»​.