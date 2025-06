VIDEOD Kehakeele ekspert viimasest videost: Trump suhtus Muski nagu «sina väike ulakas poiss»

Musk kirjutas eelmisel nädalal oma X-sõnumiteenuses USA presidendi kohta karme süüdistusi. Muuhulgas nimetas miljardär Trumpi maksupaketi «suurt ilusat seaduseelnõud» nõmedaks ja väitis, et presidendi nime võib leida rasketes seksuaalkuritegudes süüdistatud ja 2019. aastal New Yorgi vanglas enesetapu teinud Jeffrey Epsteini kohta käivatest dokumentidest. Musk avaldas ka video ja fotod, millel Trumpi on näha koos Epsteiniga. Nüüdseks on ta need ja veel mitu postitust kustutanud, kuid need ringlevad ikka sotsiaalmeediaavarustes.