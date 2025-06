RÕÕMUSÕNUM Anett Kontaveit tähistab akadeemilist triumfi Pariisis

Endine staartennisist Anett Kontaveit jagas oma sotsiaalmeedia postituses rõõmusõnumit, milles teatab, et on lõpetanud Indiana avaliku ülikooli Ameerika idarannikul psühholoogia bakalaureusekraadiga: «Ma jäin Indiana University Easti lõpuaktusel vahele, aga see toimus hoopis Pariisis. Aitäh WTA (Women's Tennis Association) selle võimaluse eest oma akadeemilisi eesmärke saavutada!»​