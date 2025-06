«Oma maja ees ma võin ju parkida.» Tuntud näitleja parkimisstiil jäi kodanikuaktivistile ette

«Tuntud teatritegelane, kelle parkimisharjumus peegeldab hästi ka tema vaateid ühiskonnale laiemalt,» kirjutas hiljuti Facebookis poliitik Maris Hellrand, kes jagas postituse juures ka fotot ühest sõiduautost. Toimetusele teadaolevalt on tegu Hendrik Toompere sõiduvahendiga, teatritegelase sõnul on tegu eramaaga ja parkimine ongi seal taoliselt korraldatud, tema jaoks on suisa üllatav, et tema parkimine kellelegi ette jääb.