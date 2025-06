Paljud kontserdikülastajad tunnistasid, et lauluväljaku alal pakutud toit oli küll mitmekesine, kuid hinnad kõrvetasid rohkem kui lava leegid. Pelmeenide eest küsiti näiteks 7 eurot, krõbeda kohafileega fish and chips maksab 10 eurot, seašašlõki​​eest tuli välja käia 15 eurot ja loomulikult maksid joogidki rohkem kui tavalises baaris.



Soovijad said juua ka erisuguseid kokteile, nagu gin ja toonik, rumm-koola ja greibi-collins. Nende kõigi eest tuli välja käia 12 eurot.