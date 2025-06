PÄEVAHOROSKOOP 4. juuni: Skorpion on väga püüdlik, Veevalajal tasub kuulata ära ka teiste inimeste arvamus

Kõik, mis on valesti, jääb sulle kohe silma. Hakka kähku tegutsema selle nimel, et rahaprobleemid ruttu lahendada.

Saad tunda, et oled inimestele vajalik – nii üks kui ka teine võtab ühendust, et abi paluda või nõu küsida. Ära enda asju tegemata jäta.

Mõistlik on kuulata ära ka teiste inimeste arvamus. Pehmelt öeldes pisut kitsarinnaline on mõelda, et sinul on alati õigus.