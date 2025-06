«Juhuslikult sain sellest teada!» Michael Jacksoni jäljendaja Sergio Cortese Eesti kontserdid lükati edasi

«Juhuslikult sain teada, et juuni alguses Tartus ja Tallinnas toimuma pidanud Sergio Cortese kontserdid on edasi lükatud,» ütleb Elu24 toimetusele kirjutanud tartlanna. «Piletid on mul ammu välja prinditud. Täna, 8. juunil kell 19 oleksin läinud Vanemuise kontserdimajja kohale, kui poleks juhuslikult ühe sugulase sünnipäevalauas see kontsert jutuks tulnud,» ütleb ta juhtides tähelepanu sellele, et temani ei jõudnud info kontserdi edasilükkumise kohta. «Sünnipäeval räägiti, et see kontsert toimub hoopiski detsembris. Olin väga üllatunud ega uskunud seda esmalt, aga ostapilet.ee veebilehelt üle kontrollides selgus, et nii tõesti on,» ütleb naine.