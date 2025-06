Nii mõnigi ostleja on märganud, et poelettidele on jõudnud erinevate nimedega Coca-Cola pudelid. Küll aga on sotsiaalmeedias täheldatud, et poelettidelt vaatavad vastu vene nimed. «Meie valik tugines statistikaameti andmetele, mitte rahvusele,» sõnab Coca-Cola Eesti esindaja.