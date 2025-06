GALERII Viirelaiul toimunud kepphobuste võistlus läks igati korda: algul pisut jabur mõte kandis vilja

Ürituse korraldajal Priit Villemsonil on väga hea meel, et üritus toimuda sai. «Algul pisut keevaline ja jabur mõte kandis siiski vilja. Ja veel milline meeleolu!» ütleb ta.

«Kepphobuste võistlus Viirelaiul oli täpselt nii veider, lõbus, naljakas, kui vaja – ja just see tegigi sellest ühe selle kevade kõige ehedama ürituse. Inimesed olid päriselt õnnelikud, rõõmsad, tänulikud,» räägib ta.

Märk sellest, et üritusega tõepoolest rahule jäädi, on ka see, et tagasiteel lepiti juba kokku järgmise aasta kohtumine Viirelaiul.