«Emaks saamine on avanud mu südame viisil, mida ma ei osanud ette kujutada. Iga päev minu väikese beebipojaga on uus seiklus - just eile vaatas ta pargis beebiparte niisuguse imestusega silmis, et ma nägin kogu maailma läbi tema pilgu,» kirjutab ooperilaulja Elina Nechayeva lastekaitsepäeva puhul ühismeedias ning jagab armsaid klõpse koos pisipojaga.