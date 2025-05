PILDIGALERII Ärimees Oleg Sõnajalg saadeti viimsele teele

Mai keskpaigas Soomes helikopteriõnnetuses hukkunud ettevõtja Oleg Sõnajalg sängitatakse täna mulda.



Mehe ärasaatmine algab Tallinnas Jaani Kirikus ja lõpeb Saaremaal​.​

Mälestusteenistus algas hommikul kell 11.00, kuid kiriku uksed avati juba kell 10. ​



Maha on pandud pikk punane vaip, millele saabus esimesena pisarad silmis Oleg Sõnajala kihlatu Catherine Raudvere.



Talle on toeks tulnud ka tema vanemad, kes lohutavad neiut kirstu najal.

Catherine'i isa tuuleettevõtja Harry Raudvere oli inforegistri järgi ühtlasi ka Oleg Sõnajala äripartner.​ Samuti on kohal ärimees Oleg Gross. ​



Kohapeale saabus ka helikopter, millega toimetatakse Oleg Sõnajala kirst Saaremaale. Kirstukandjate seas olid Robert Rool ja Tõnis Lepp.



Mälestusteenistuse alguseks saabusid kiriku ette ka neli musta ​Mercedes-Benz bussi. Kohale jõudis Oleg Sõnajala vend Andres Sõnajalg​ oma abikaasa ja perega, kaasas imeilusad pärjad.