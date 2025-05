«Minu seisukoht oli, et oleme ühine pere ja oleme võrdsed. Nüüd öeldakse, et ma ei ole midagi väärt, see on nagu kummaline,» tunnistas kohtus sõna saanud Henry Sildaru. Juttu tuli nii Tallinna Vee aktsiatest kui tema pangakontolt ema poolt ära kantud 70 000 eurost.