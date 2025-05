SÜDANTLÕHESTAV LUGU Traagiline lugu USAs: tornaado rebis abielupaaril käed otsast

Tornaado räsis Kentucky osariiki 16. mail ning nõudis vähemalt 19 inimelu, neist suurem osa just Laurel County piirkonnas. Paljud pered kaotasid kodud, vara ja armastatud inimesed.​



60ndates eluaastates Paul ja Gail Cline olid oma kodus varju otsimas, kui laastav tuul nende maja tabas. Selle asemel, et paanikasse sattuda, haarasid nad teineteise käest kinni. Kuid just see armastav žest viis katastroofilise tagajärjeni. Arvatakse, et meeletu tuule jõud rebis nende käed otsast täpselt sel hetkel, kui nad üksteisest kinni hoidsid. Paul kaotas parema käe ning Gail vasaku.