VIDEO Kuula, kuidas kõlab «Espresso Macchiato» viiulil kuulsa Norra laulja esituses. «Ta peaks olema koos Tommyga laval!»

Alexander Rybak on valgevene-vene päritolu Norra laulja, viiuldaja, helilooja ja näitleja. 16. mail 2009 võitis ta Norra esindajana Eurovisiooni lauluvõistluse Moskvas lauluga «Fairytale»​, mis kogus 387 punkti. Laulu kirjutas Rybak ise ja see oli inspireeritud norra rahvamuusikast ning sellest sai pärast Eurovisiooni hitt kogu Euroopas.

Rybak elab nüüd kaasa Šveitsis toimuvale lauluvõistlusele ja paistab, et üks tema lemmikuid on Tommy Cashi «Espresso Macchiato». «Meil oli nii lõbus seda filmida,» ütleb Alexander Rybak Facebooki postitatud «Espresso Macchiato» videoklipi kohta, mis on salvestatud koos norra tantsuguru Kjetil Krogstadiga.