VIDEO Purjus naisi enda koju vedanud ja vägistanud Moses saadeti otse kohtusaalist pikaks ajaks trellide taha

Möödunud aasta maikuu viimasel päeval kohtus Moses Kwabena Manaseh Obeng​ Tallinna ööklubis Paparazzi ühe noore naisega. Kuivõrd naine oli purjus ja elas kaugel, pakkus mees, et naine võib tema juures ööbida. Hiljem sõnas kannatanu, et uskus, et mees lubab tal tõepoolest end lihtsalt välja magada.