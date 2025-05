SUUR GALERII Palju silmailu! Talgupäev tõi vabaõhumuuseumisse omanäolise moešõu

25. mail tähistab Sixtina Tantsu- ja Modellikool oma 35 aastapäeva uhke sündmusega Vene Kultuurikeskuses. Missis Estonia, Eesti Iluduskuninganna, Miss Teini ja Mini Miss võistlused toimuvad seekord koos aastapäeva sündmustega. Oodata on enam kui 500 külalist ning kohal on ka külalisesinejad.

Eesti Iluduskuninganna võistlus toimub seekord juba 12. aastat järjest. Võistluse peakorraldaja Tiina Jantson on Eesti iludusvõistlusi korraldanud juba 35 aastat. Tema kaudu käib igal aastal Eestit esindamas suurtel rahvusvahelistel võistlustel üle maailma rohkem kui 10 neidu ja naist, kes korduvalt on toonud koju kõrgeid kohti ja tiitleid. «Oleme jätnud maailma tugeva teadmise, et Eestis on tõeliselt ilusad ja targad neiud ning naised,» ütleb Jantson.