«KUUUURIJA» Mis nipiga? Ennast meheks pidav Valerija on kümneid noori kiirlaenu orki meelitanud

Kes meist ei oleks kuulnud soovitusi, et oma ID-kaardi ja Mobiil-ID koode ei tohi võõrastele jagada? Tundub lihtne ja mõistetav, kuid ometi kõik inimesed seda praktikas ei järgi. Kanal 2 saates «Kuuuurija» astuvad varjatud näoga üles kaks koort – nimetagem neid Keelikaks ja Triinuks –, kes just selle tõttu suurde jamasse sattusid. «Ma ei taha, et mu terve suguvõsa saaks teada, mis jamad mul kaelas on,» ütles Triinu.

Noorte sõnul on raha välja petnud Valerija Musakko, kes tegutseb sotsiaalmeedias Vasja nime all. Kannatanuid võib nende hinnangul olla üle viiekümne. Antud loos mängib kõige rohkem rolli petta saanud noorte vanus: nad on kõik saanud äsja täisealiseks ja just selliseid inimesi pettur oma ohvriteks otsibki. «Neid on meeletult palju, neid on igal pool. Enamus inimesi ei taha tunnistada, nad vist ei julge, sest et ta on liiga hea manipulaator,» sõnas Keelika. Noorte sõnul on Vasja tegutsenud juba viis aastat.