«KUUUURIJA» Kõrivähki haigestunud 73-aastane Erki Õun on murest murtud: olen 54 aastat maksnud makse, aga nüüd, kui abi vaja, pean ise hakkama saama

Aprillikuu viimases «Kuuuurijas» oli juttu ​73-aastasest härrasmehest Erki Õunast​, kes on olnud enda elust pikki aastaid matemaatika õpetaja. On ameteid, mida nimetame kutsumuseks — õpetaja amet on üks neist. Erki Õun on olnud õpetaja 50 aastat . Viiskümmend aastat! Põlvkondade kaupa seisnud ta klassi ees, jaganud teadmisi, süstinud lootust, õpetanud noori mõtlema. ​ NELI AASTAT TAGASI TABAS MEEST RASKE HAIGUS Kui Erki haigestus 4-aastat tagasi raskesse kõrivähki, ei olnud teda ootamas kiire abi ega avatud uksed. Teda ootasid kuudepikkused arstijärjekorrad, kinnised registratuuriuksed ja lõputud «tulge hiljem tagasi» vastused. Aeg, mida vähiga võideldes ei ole kellelgi üle.​

Erki ei palu haletsust. Ta ei süüdista ühtegi konkreetset arsti ega haiglat. Ta juhib tähelepanu süsteemsele probleemile: me oleme loonud süsteemi, kus abivajajad peavad õnnele lootma, et pääseda arsti juurde enne, kui on liiga hilja. Mees peab oma viimased säästud andma erakliinikutele, et üldse lootustki ravile saada.​​



Mis kõige kurvem — see pole erandlik lugu. See on saanud uueks normaalsuseks riigis, mis uhkusega kuulutab oma meditsiini saavutusi, kuid kus tavainimene peab tervise nimel võitlema nagu viimases lahingus. Erki on olnud 54 aastat maksumaksja, kuid täna see teda.