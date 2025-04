«TERE!» Psühholoog Elina Kivinukk soovitab: praktiseeri teretamist kohas, kus sa seda seni teinud pole

Psühholoog Elina Kivinukk ütleb, et teretamine on uks sidusasse maailma. Ta on veendunud, et olles ise enam avatud ümbritsevale keskkonnale, hoiab see ka vaimset tervist ja üldist heaolu. Samuti jagab ta mitmeid soovitusi teretamise puhul n-ö mugavustsoonist väljatulemiseks.