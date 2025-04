ELU25 Juku-Kalle Raid: «Eesti valmistab ette sõda Venemaa vastu.» Propaganda kestev etendus Venemaal

Täna 91 aastat tagasi elik 21. aprillil 1934 keelas Tartu 2. jaoskonna rahukohtunik Eestisse tuua Nõukogude Liidus ilmuvaid eestikeelseid propagandaajalehti Edasi ja Leegid ning ajakirja Klassivõitlus, meenutab Juku-Kalle Raid. Heidame pilgu peale, mis väljaanded need olid. Tekst neis oli väga kirev ja ajuvaba; Venemaa propaganda käekiri pole üldse muutunud. Kui see poleks nii arulagedalt loll, oleks ta lausa naljakas. Umbes samasugune on ka Vooglaiu tekst, kui ta süüdistab Eestit julgeolekukiriku kiusamises.​