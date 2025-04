SUNDOST Põhja-Eestis elavale vanahärrale määriti pähe hinnaline tolmuimeja: müügimees ütles, et raha puudumine pole probleem

Põhja-Eestis elav endine meremees Arvo sai möödunud aasta suvel müügikõne robottolmuimejatega tegelevalt tuntud ettevõttelt Schbot, kes on oma valdkonnas tuntud tegija. Selle firma reklaamid jooksevad ka telekas. «Mina ütlesin, et mina ei osta nagunii midagi, et minul raha ei ole. Ta ütles, et ei peagi ostma, et me ainult reklaamime. Te rääkige sõpradele edasi ja ongi kõik,» räägib Arvo. Mõne tunni pärast oligi müügiesindaja koos tolmuimejaga kohal ja jättis seadme Arvo koju nädalaks ajaks, lubades sellele hiljem järele tulla. Seda aga ei juhtunud.