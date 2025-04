Kirikus käimisest tavalise puhkamiseni: mis plaanid on kuulsatel eestlastel ülestõusmispühadeks?

Ülestõusmispühad ehk lihavõttepühad – mida argikeeles nimetatakse ka munadepühadeks –, on ristiusust pärinev püha, millega tähistatakse Jeesuse surnuist ülestõusmist. Eestis on riigipühaks kuulutatud nii ülestõusmispühadele eelnev suur reede kui ka ülestõusmispühade 1. püha. Paljudele eestlastele ei seostu see küll otseselt usuga, kuid siiski seda tähistatakse. Mida võtavad sel päeval ette tuntud eestlased?