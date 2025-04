JÄRJEKORDNE KRIMINAALMENETLUS? Enda endisesse koju sissemurdnud Helena Koivule kutsuti taaskord politsei

«Läksin siis oma isiklikele asjadele järele, mida polnud kaks nädalat kätte saanud. Ma ei teadnud, et alarmid tööle hakkavad,» kommenteeris Koivu väljaandele olukorda.



Lisaks räägib naine, et kui alguses andis politsei loa tal asju kaasa võtta, siis hetk peale telefoni kõne paluti naisel koheselt lahkuda. Niisiis lahkuski naine tühjade kätega iseseisvalt.



Mikko Koivu sõnas Ilta-Sanomatele, et taoline sündmus leidis tõesti aset, kuid teda ennast ei olnud kohapeal.